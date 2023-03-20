Футбольный клуб «Севастополь» завоевал Суперкубок КФС

Футбольный клуб «Севастополь» в третий раз стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза 2023. Соревнования прошли на стадионе «Авангард» в Ялте.

«ФК «Севастополь» третий раз в своей истории стал обладателем суперкубка КФС, догнав по этому показателю «Таврию». Почётный приз, а также золотые медали победителям вручили министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, президент КФС Сергей Бородкин и начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко», – сообщили в футбольном клубе «Севастополь».

На старте нового сезона почетный титул разыграли действующий чемпион ПЛ КФС футбольный клуб «Севастополь» и обладатель Кубка КФС футбольный клуб «Таврия» (Симферополь).

Победу признали за севастопольскими футболистами по итогу серии пенальти. В основное время матч закончился со счетом 1:1, а серия пенальти завершилась счетом 4:1.



25 марта стартует IX чемпионат Премьер-лиги КФС. В первом туре «Севастополь» снова сыграет с симферопольской «Таврией». Матч пройдет в Симферополе.