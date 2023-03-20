Движение по путепроводу в Инкермане открыли

В день девятой годовщины вхождения Севастополя и Крыма в состав России открыли автомобильное движение по путепроводу в Инкермане. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полностью уложен асфальт на подходах, закончены работы по тротуарам, ограждениям, выполнены работы по устройству наружного освещения.

Он также анонсировал продолжение работ по устройству водоотведения, обустройству откосов, их укреплению и благоустройству.

– Работы производятся в две смены, все работы полностью завершатся в мае, – сообщил глава города.

Напомним, что стоимость путепровода в Инкермане – 482 млн федеральных рублей, ремонтировать его начали весной 2022 года, с обещанием завершить работы до конца года.

Однако в дальнейшем сроки сдачи были перенесены на январь 2023-го, потом на февраль и март. Перенос сроков объяснили неблагоприятной погодой, а также логистическими и санкционными проблемами.

Длина путепровода 77 метров, а ширина проезжей части — 11,5 м.