Для жителей Юхариной балки запустили автобусный маршрут

Пока по маршруту выполняется восемь рейсов. Четыре в одну сторону и четыре обратно. Автобусы ходят по расписанию. Первый автобус с 5-го км отправляется в 7:00, последний — в 19:15. Со стороны Юхариной балки движение начинается в 7:30 и завершается в 19:45.

Предполагается, что первые две недели автобусы будут работать в тестовом режиме. Жители определятся с расписанием, остановками. Затем по согласованию сторон расписание движения автобуса утвердят и разместят на официальном сайте Севэлектроавтотранс.

Раньше жители Юхариной балки до ближайшей остановки общественного транспорта более получаса добирались пешком.