Для выплат из маткапитала установили единый день

Ежемесячная выплата из маткапитала будет перечисляться семьям в единый день — 5 числа каждого месяца. Новый порядок выплат вступит в силу в июне текущего года, сообщили в пресс-службе севастопольского отделения Социального фонда (СФР).

«Впервые новая дата будет применена к пособию за май — деньги на счет поступят семьям 5 июня. Выплата за апрель 2023 года севастопольским семьям будет перечислена 14 апреля 2023 года», – сообщили в пресс-службе.

Севастопольским родителям никуда обращаться не нужно – переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически.

Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе – в Севастополе на 2023 год он установлен в размере 14,5 тысяч рублей. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети.

Новые правила стали действовать с начала года. Получать выплату можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько таких детей, то выплату можно оформить на каждого из них.

Материнский капитал с 1 февраля 2023 года был проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго.