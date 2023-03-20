Аудиторию ЧВВМУ назвали в честь Андрея Палия

Имя капитана первого ранга Андрея Палия присвоили учебной аудитории Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Торжественная церемония открытия аудитории прошла под руководством командующего ЧФ Виктора Соколова вчера, 19 марта. В ней приняли участие родственники героя СВО, курсанты и ветераны училища, сообщили в пресс-службе.

У входа в аудиторию разместили памятную табличку.

А.Палий с 2014 по 2019 годы проходил службу заместителем начальника училища по работе с личным составом. В 2020 году был назначен заместителем командующего Черноморским флотом (ЧФ) по военно-политической работе.

Погиб 19 марта 2022 года под Мариуполем. Посмертно награжден орденом Мужества. Наименование «Андрей Палий» присвоено патрульному катеру ЧФ.