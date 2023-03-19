Стройку на мысе Хрустальном нужно ускорить

Правительству Севастополя необходимо ускорить строительство культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном, чтобы в начале 2024 года там смогли начать установку оборудования.

«Отдельно в городской повестке стоит вопрос строительства культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном. Новый масштабный проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и призван обеспечить гостям и жителям города доступ к лучшим образцам русского классического искусства. Правительству города Севастополя необходимо принять дополнительные меры по мобилизации имеющихся в его распоряжении ресурсов, нарастить темпы работ и завершить строительство культурного кластера в установленный срок», — сказал полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь 2023 года.

«В настоящее время нужно решить вопросы по согласованию окончательной сметы в связи с заменой импортных стройматериалов на отечественные. Проведение пусконаладочных работ на объекте планируется провести в течение первого квартала 2024 года», — добавил собеседник агентства.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. Планируется, что в состав севастопольского культурно-образовательного комплекса войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс, вокруг будет создана зеленая зона.