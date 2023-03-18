За три года в Севастополе и Республике Крым построят 133 соцобъекта

Школы, детские сады, детский центр, оздоровительный лагерь и другие объекты социальной инфраструктуры построят в Крыму и Севастополе в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию этих территорий до конца 2027 года. Об этом 18 марта сообщили в Минстрое РФ.

«С октября прошлого года Минстрой России стал ответственным за социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя и та работа, которая ведется в рамках госпрограммы дает значительный результат, который в первую очередь нацелен на обеспечение комфортной жизни людей. В прошлом году программу социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя продлили до 2027 года. До конца срока программы на полуострове планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского Университетов, строительство академического театра танца в Севастополе, а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования», — сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В Минстрое отметили внимание, которое уделяется в рамках Госпрограммы строительству социальной инфраструктуры. Так, за 8 лет реализовано 156 таких объектов, из которых почти треть — объекты образования.

Еще один пункт развития — модернизация объектов здравоохранения. Так, с 2015 года создано и реконструировано 48 объектов на 874 новых койко-места, а до 2027 года планируется завершить строительство еще 10 объектов на 955 койко-мест.