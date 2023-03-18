В Новом Херсонесе открыли школу искусств и детский центр

В девятую годовщину вхождения Крыма в состав РФ Президент Владимир Путин открыл в Севастополе новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь».

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, напомнив, что это первая часть масштабного проекта по строительству и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту о масштабном строительстве.

«Еще год назад здесь ничего практически не было, а сегодня уже готовы школа искусств и детский центр «Корсунь». Новое здание детской школы искусств позволит организовать учебный процесс на более качественном уровне, а также расширить возможности нашей существующей Севастопольской детской художественной школы, которая займет здесь 10 классов. И вы знаете, буквально накануне мы для этих детей устроили здесь день открытых дверей, и эмоции их сложно передать словами», — представил М.Развожаев готовый объект В.Путину.

По его словам, школа искусств — это великолепный подарок от фонда «Моя история» к 240-летию города, которое будет отмечаться этим летом.

Как сообщается, на базе детской школы искусств планируется реализовывать дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств. Обучение будут вести по пяти предпрофессиональным программам, ранее не представленным в Севастополе: «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Искусство театра».

Кроме того, планируется ввести 10 общеразвивающих программ по данным направлениям, в том числе «Раннее эстетическое развитие», «Римская мозаика», «Гончарное дело», «Музыкальный театр», «Графический дизайн», «Искусство эстрадного вокала». На эти направления только в 2023 году планируется принять 844 учащихся, из них 250 учеников художественной школы. К 2027 году в школе искусств будут заниматься уже 1372 ученика.

В перспективе на территории в 30 гектаров построят три музея: Крыма, Античности и Византии, а также Христианства.