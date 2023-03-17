Определили 666 га для комплексной застройки

В Севастополе оперативный штаб по выявлению земельных участков и территорий для жилищного строительства определил еще шесть территорий, которые предоставят под застройку.

Для реализации государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий, в августе 2021 года по поручению вице-премьера Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина между Росреестром и правительством Севастополя подписано соглашение о взаимодействии в сфере повышения эффективности использования земель. Для этого был создан оперативный штаб по выявлению земельных участков и территорий пригодных для жилищного строительства, говорится в сообщении пресс-службы управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя

На 15 марта 2023 года уже сформирован перечень из 23 земельных участков общей площадью 25,5 га, из них семь участков площадью 22,6 га — для многоэтажного жилищного строительства, 16 участков площадью 2,9 га — для индивидуального жилищного строительства. Их данные размещены на сервисе «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте России.

На последнем заседании оперативного штаба была рассмотрена возможность вовлечения в оборот для жилищного строительства еще шести территорий общей площадью 666,3 га, предусмотренных правилами землепользования и застройки Севастополя для комплексного развития территории.