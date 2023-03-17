Нарушительницу ПДД нашли и оштрафовали

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей был выявлен видеоматериал, демонстрирующий, как водитель автомобиля «КИА» нарушил ПДД. На видео видно, что автомобиль заехал за разделительную полосу дорожной разметки 1.16.2, обозначающую островки, разделяющие транспортные потоки одного направления. Это нарушение п.9.9, п.1.3 ПДД РФ.

Водителя «КИА», это оказалась женщина, Госавтоинспекция нашла. Нарушительница привлечена к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», которая влечет наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей.

Госавтоинспекция Севастополя благодарит участников дорожного движения за неравнодушное отношение к вопросам безопасности.