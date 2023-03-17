Мероприятия в честь девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Программа праздничных мероприятий 18 марта 2023 года в честь девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией:

10.00 — Торжественное возложение цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на площади Нахимова.

11.00 — Международная акция «Сад памяти». В сквере имени Комбата Неустроева высадят около 70 саженцев деревьев.

12.00 — Концерт и раздача ленточек в цветах флага России в сквере Балаклавского рудоуправления им.Горького.

Автомотопробег, организованный мотоклубом «Ночные волки». Маршрут: от Сапун-горы до горы Гасфорта. Участники пробега начнут движение в 11.00 от горы Гасфорта и одновременно с пл.Ленина в Симферополе. Слияние колонн состоится в 12.00 у Сапун-горы.

13.00 — Концерт духового оркестра в парке Победы, в районе памятника Георгию Победоносцу.

13.00 — Всероссийские спортивные соревнования по самбо, посвященные воссоединению Севастополя и Крыма с Россией, среди юношей 2006-2008 годов рождения. Место проведения: ул.Университетская, 28.

14.00 — Высадка деревьев и установка памятных знаков и скульптур с именами героев спецоперации у горы Гасфорта.

14.00 — Концерт в Культурном центре «Корабел» (ул.Рабочая, 2).

14.00 — Концерт в Инкермане (ул.Раенко, 1).

15.00 — Концертная программа у горы Гасфорта. Центральным событием станет премьера песни Юлии Чичериной на стихи Александра Проханова.

16.00 — Концерт севастопольских творческих коллективов на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».