Два симферопольца обворовали мечети 35 раз

На суде мужчины вину признали и раскаялись в содеянном.

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении двух жителей Симферополя за совершение краж из мечетей на территории полуострова. Одному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ряд краж из помещений мечетей Централизованной Религиозной Организации Духовного Управления Мусульман Республики Крым и Севастополя был совершен с января по май 2022 года.

С января кражи совершал симферополец, 1999 года рождения. Позднее он привлек к совершению преступлений своего знакомого, 1993 года рождения. Используя орудие взлома, мужчины похищали деньги из ящика для пожертвований в мечетях. Пара действовала до мая 2022 года, пока сотрудники полиции не пресекли их преступные действия. Судом установлено более 35 эпизодов краж из мечетей.

Мужчины вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд, пришел к выводу о виновности подсудимых и правильности квалификации их действий по всем эпизодам совершенных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым.

Гражданские иски по делу заявлены не были. Приговор не вступил в законную силу.