В центре площади Восставших устанавливают железную иву

Не успели севастопольцы отойти от новоявленного арт-объекта в виде надписи «Севастополь-239», как в центре объездной (центральной) клумбы на площади Восставших строители с помощью подъемного крана принялись устанавливать гигантское дерево.

На вопрос «Севастопольской газеты», что это еще за пальма, представитель ООО «Авес-строй», руководитель по озеленению Марк пояснил, что это никакая не пальма, а ива, которая теперь станет главным украшением площади.

По его словам, вечером ива будет подсвечиваться, а на ее раскидистых ветвях развесят искусственные листья.

- Это малая архитектурная форма. Будет неоновая подсветка, а само дерево будет задекорировано. Идея принадлежит ГБУ «Парки и скверы», а мы просто выполняем заказ. Будет что-то новенькое! – оптимистично сказал Марк.

По его информации, дерево, подсветка и декорации устанавливаются отдельно. На сборку, как предполагается, понадобится день-два.