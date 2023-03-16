В суде рассмотрят дело о торговле безакцизными сигаретами

Направлено в суд уголовное дело в отношении севастопольской бизнесвумен, торговавшей немаркированной табачной продукцией. Во время обыска следователи изъяли у нее более 26,5 тысяч пачек сигарет почти на три миллиона рублей.

Жительница Севастополя 1972 года рождения на протяжении длительного времени занималась торговлей продуктов и сигарет. Она приобрела у неофициальных поставщиков немаркированную табачную продукцию и хранила ее в помещениях шести магазинов в Гагаринском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Преступная деятельность была пресечена в сентябре 2021 года сотрудниками УМВД России по Севастополю. Уголовное дело будет рассмотрено в Гагаринском районном суде.