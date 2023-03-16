В этом году в пяти школах капитально отремонтируют девять зданий

Контракты уже заключены, подрядчики вышли на несколько объектов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В этом году планируется комплексный капитальный ремонт и оснащение оборудованием в школе №9 (корпус начальной школы) по ул.Инженерная, 45; школе №60 (здание основного корпуса «А», учебного корпуса «Б», здание столовой и учебных кабинетов корпуса «В», корпуса начальной школы «Г») по ул.Николая Музыки, 5; школе №36 в с.Хмельницкое, ул.Сумская, 19; гимназии №2 (здание начальной школы) по пр.Октябрьской революции, 79; школе №28 (здание мастерских и здание стрелкового тира) по адресу: ул.Ангарская, 7. Таким образом полностью должны отремонтировать все здания школы №60.

Кроме этого, губернатор поставил задачу перед подчиненными изыскать средства на благоустройство территорий отремонтированных учебных заведений. По его заверениям в текущем году также завершат капитальный ремонт здания административно-учебного корпуса школы №6 и основного здания школы №12 по ул.Малиновского, 34, которые не смогли сдать в 2022 году.

М.Развожаев напомнил, что программа капитального ремонта школ реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и рассчитана на пять лет. В Севастополе за этот период планируется отремонтировать 71 здание в 40 школах.