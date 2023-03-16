После ремонта жить в переулке стало невыносимо

Ремонт в переулке Бутакова, что на пересечении с улицей 6-я Бастионная, практически закончили, но качество жизни ее жильцов стало только хуже

На такое неожиданное обстоятельство «Севастопольской газете» пожаловалась Елена, хозяйка расположенного в переулке частного дома.

Нет, преображение переулка очевидно — обновили дорожное полотно, поставили бордюры, сделали тротуар для пешеходов. Правда, только с одной стороны, на противоположной ремонтники ограничились исключительно бордюрами, а вместо асфальта засыпали грунт, перемешанный с песком и мусором.

Как говорится, получите и распишитесь. Только вот Елена расписываться за такой результат совсем не хочет, выход из ее дома ведет прямо на проезжую часть, и если раньше движение по переулку особо активным не было, то теперь, в связи с ремонтом улицы Капитанской, интенсивность его серьезно увеличилась.

— Ну что это? Тротуар разворотили, к дому теперь толком не подойти и не подъехать. Около калитки была площадка, на которую привозили и высыпали уголь. Машины скорой помощи и скорая тоже подъезжали сюда, а теперь, получается, некуда. Перед калиткой вместо асфальта мы сами в один слой подсыпали асфальтовую крошку, но это ведь не решение вопроса, — посетовала «Севастопольской газете» Елена.

На вопрос: «А как было раньше?», рассказала, что на месте нынешней грунтовой засыпки тротуар был, хоть и без асфальта. Вернее сказать, и асфальт когда-то был, но выкрошился и развалился от времени.

Елена в этом точно уверена, а в качестве доказательства показывает фотографию, где запечатлен ее отец, приехавший в конце сороковых годов прошлого столетия в Севастополь восстанавливать город. На фото из семейного архива отец стоит около дома на асфальтированном тротуаре.

Другое дело, что проектом нынешнего ремонта переулка асфальтирование этого участка почему-то не предусмотрели.

Кстати, о ремонте. У начала переулка установлен щит с паспортными данными объекта: заказчик ГКУ города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», подрядчик – ООО «Веста». Там же значится телефон ответственного за производство работ.

На звонок «Севастопольской газеты» Руслан Гиш ответил незамедлительно, правда не сразу понял, о каком именно переулке идет речь.

А когда понял, сослался на срок окончания ремонтных работ — конец августа 2023 года. Мол, еще успеют доделать, а потом вспомнил, что в проекте-то асфальтирования тротуара нет, а значит, и финансирование на него не выделено.

Справедливости ради отметим, рассказ об исторических фотографиях и теперешних неудобствах для граждан строитель воспринял внимательно и пообещал обсудить вопрос с заказчиком — если они закажут, мы сделаем.

Уже через полчаса он перезвонил в редакцию со словами: «Сделать можно. Вот только для документального подтверждения необходимости дополнительных работ нужно, чтобы жители написали соответствующее обращение на электронный адрес Дирекции.

— Это станет для заказчика и для нас обоснованием корректировки проекта и включение восстановления участка тротуара в смету. Думаю, нам добро дадут, — пообещал Р.Гиш.

Надеемся, что так и будет.