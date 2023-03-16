Подрядчикам вернули долг за ремонт наружного освещения

Решение о возврате долга принято прокуратурой Нахимовского района, которая провела проверку на предмет соблюдения прав предпринимателей в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным контрактам. Должником оказалось государственное бюджетное учреждение «Горсвет». Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

«Установлено, что государственным бюджетным учреждением г.Севастополя «Горсвет» с четырьмя коммерческими организациями заключены государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения. Подрядчики исполнили обязательства по контрактам, однако полная оплата в установленный срок не произведена», – говорится в сообщении. Речь идет о 131 млн рублей.

Далее сообщается, что прокуратура района внесла руководителю государственного учреждения представление об устранении нарушений законодательства, которое удовлетворено, а задолженность перед предпринимателями погашена в полном объеме.