Опукский и Казантипский заповедники откроются для посещения в апреле

Любители природы, туристы, краеведы и все желающие могут посещать Казантипский и Опукский природные заповедники с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

«Заповедники Опукский и Казантипский будут доступны для посещения с 1 апреля», — указано в сообщении.

Попасть на территорию особо охраняемой природной территории можно на основании разрешения в составе организованных экскурсионных групп с гидом-экскурсоводом заповедника или самостоятельно с соблюдением особых правил посещения. Оформить разрешение для посещения заповедников можно с указанной даты на сайте ФГБУ «Заповедный Крым».

Посещение одним человеком охраняемых государством территорий стоит — 150 рублей. Жители Крыма и Севастополя, граждане, имеющие право на льготы могут посещать заповедные территории бесплатно.