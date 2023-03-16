Крымского пенсионера за убийство супруги отправили в колонию

Джанкойский районный суд вынес приговор 62-летнему жителю села Табачное, который в марте прошлого года убил супругу и закопал тело в сарае. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.

Собранные следствие доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в убийстве своей жены. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Весной прошлого года в полицию с заявлением об исчезновении матери обратилась ее дочь. Тогда супруг заявил, что женщина уехала по делам. Однако версия отъезда не подтвердилась: следователи проверили весь круг знакомых и друзей пропавшей женщины.

Позже выяснилось, что в ночь на 2 марта между мужем и женой в их доме произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина задушил супругу. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, крымчанин закопал погибшую в сарае на территории их домовладения. Позже он показал следователям, где спрятал тело.