Гастарбайтер из Узбекистана проведет за решеткой четыре года

Нахимовский районный суд вынес приговор гастарбайтеру из Узбекистана, который пытался изнасиловать молодую женщину, приставив к ее шее нож. При этом рядом на кровати спал маленький ребенок.

Виновному назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В июне прошлого года 39-летний житель Узбекистана выполнял строительные работы в одном из домов садового товарищества. Вечером он помог припарковать автомобиль ранее незнакомой ему 28-летней женщине, которая проживала рядом, в гостевом доме со своим сыном, подругой и ее ребенком.



Этой же ночью он выпил и через незапертую входную дверь проник в комнату, где жила женщина. Угрожая ей ножом, он попытался изнасиловать потерпевшую. Однако на соседней кровати проснулась ее подруга и сообщила, что вызвала полицию. Мужчина испугался и ушел. Тем не менее, сотрудники оперативно задержали гастарбайтера.