Физкультурный комплекс и два детских сада хотят построить до конца 2024 года

В районе ТЦ «Лаванда» начали строить сразу три объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОП) с залом для бокса и два детских сада.

Работы ведутся с января 2023 года подрядчиком ООО «Су-82». Интересно, что детские садики, несмотря на близость расположения, значатся на разных улицах: один на Вакуленчука, другой — на Руднева.

Столь близкое соседство объяснили отсутствием в данном районе подходящего земельного участка, на котором можно было бы разместить дошкольное учреждение необходимой мощности.

Теперь, как планируется, новостроями закроют потребность района в местах в детских садах.

— Один из двух садиков у нас рассчитан на 120 детей, второй — на 260. Одноэтажное здание физкультурно-оздоровительного сможет принимать ежедневно 153 спортсмена в 9 смен и единовременно 150 зрителей. Единовременная пропускная способность зала общей физической подготовки за 9 смен в день — 324 человека, — рассказал заместитель губернатора Павел Иено.

В здании ФОК разместятся зал общей физической подготовки с двумя зонами (кардио и силовая), свободная зона (аэробика и гимнастика), доступные для маломобильных групп населения, зрительская зона, которая включит вестибюль-фойе, гардероб, кассу, буфет туалеты, подсобные и административные помещения.

Журналистов пригласили оценить ход работ на стройплощадку, где в уже отрытых котлованах вовсю трудятся 20 рабочих и работают строительные машины и механизмы.

П.Иено особенно впечатлил порядок на стройплощадке и наличие информационных стендов, по которым можно следить за соответствием хода строительства календарному графику. Так, на этих графиках обозначен срок окончания всех трех объектов — до конца 2024 года, хотя в паспорте объекта значится ноябрь 2026 года.

— Будем действовать в рамках данного графика, сихронизировав работы с департаментом транспорта. Здесь у нас еще запроектирована дорога, которая будет примыкать к улице Вакуленчука и обеспечит подъезд к садикам, с необходимым количеством парковочных мест, — прокомментировал П.Иено.

На тех же стендах можно прочесть, что стоимость садиков составляет 297 и 360 млн рублей, ФОПа — 470 млн рублей, а площадь строящихся объектов — 1226, 2205 и 2091 кв метров, соответственно.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты» о соответствии места расположения детских садов санитарным нормам, П.Иено ответил, что проект прошел госэкспертизу и получил положительное заключение, в том числе в части санитарных норм. Кроме того, территорию обещают благоустроить и озеленить.

Замгубернатора также положительно охарактеризовал подрядчика, сказав, что он уже положительно проявил себя в городе, ремонтируя школы по президентской программе.

— У нас нет сомнений в его квалификации и возможностях построить объекты в срок, — заверил П.Иено.

По словам директора генподрядчика Сергея Кагияна, сейчас ведутся земляные работы. По ФОК уже выполнена разработка котлована и бетонная подготовка, по меньшему детскому саду — разработка котлована и начата подготовка к бетонным работам, по третьему объекту ведутся работы по выносу инженерных сетей.

Особенностью стройки является сложность рельефа.

— Все изыскания проведены. прошла экспертиза проектной документации. Предусмотрены все мероприятия по устройству фундаментов и перемещению грунтов, чтобы сгладить особенности местного рельефа. Грунты здесь разные, в основном, скальные, залегающие на разной глубине, – рассказал С.Кагиян.

Он также заверил, что весь изъятый грунт, а также строительный мусор будут отвозить на специализированный Тургеневский полигон, с последующей утилизацией.

— Для этого у нас нанята аккредитованная организация, которая имеет лицензию на перевозку, и мы заключим договор на утилизацию. За этим очень строго наблюдается, все наши машины оборудованы системами GPS ГЛОНАСС, — рассказал директор подрядной организации.

Все котлованы планируется завершить к июню, после чего все работы планируется выйти на отметку выше нуля.