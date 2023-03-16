Энергетические напитки могут повлиять на память

Постоянное использование гаджетов, а также прием кофе и энергетиков могут вызвать у молодежи проблемы с памятью. Что делать, если проблема уже возникла, рассказала врач-невролог Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ Марианна Пекелис.

«В молодом возрасте к нарушениям памяти может привести прием алкогольных напитков, кофе. Так, например, энергетики и курение нарушают кровоснабжение коры головного мозга. Основная «болезнь» нашего времени – это гаджеты. Мы не выпускаем их из рук даже во время отдыха, что не позволяет мозгу полноценно разгрузиться», – сообщила М.Пекелис.

По ее словам, обратиться к специалисту необходимо, если из памяти исчезают эпизоды недавнего прошлого, происходит путаница с днями и часами, на регулярной основе возникают ложные воспоминания, наблюдается снижение производительности. Впрочем, нарушения памяти могут возникнуть в любом возрасте. Вызвать их могут как серьезные заболевания, так и усталость или стрессы.

К нарушениям памяти могут привести такие заболевания, как черепно-мозговые травмы, сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, перенесенные наркозы, нейроинфекции или постковидный синдром. Также проблемы возникают из-за длительного приема антидепрессантов и успокоительных препаратов без предписаний врача.

Специалист рекомендует избавиться от вредных привычек, скорректировать питание и соблюдать режим дня, а также постоянно обучаться чему-то новому, чтобы держать свою память в тонусе: слушать музыку, лекции, улучшать моторику рук, учить стихотворения, иностранные языки, шить и вышивать.