До сентября запретили сдавать в аренду участки в границах ООПТ

Госдума приняла закон о туризме на особо охраняемых природных территориях, который вступит в силу с 1 сентября. До этого времени запрещено сдавать в аренду земельные участки, расположенные в границах ООПТ.

В новом законе, который принят в трех чтениях, прописаны все ключевые моменты, в том числе соблюдение допустимой рекреационной нагрузки, обеспечение безопасности туризма и создание специально оборудованных маршрутов.

«Запрещается изменение площади, местоположения и границ заповедной и особо охраняемой зон и зоны традиционного экстенсивного природопользования. Кроме того, запрещено строительство жилых домов. Разрешается создание объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены», – говорится в сообщении пресс-службы Госдумы РФ.

До вступления закона в силу также запрещено предоставлять в аренду земельные участки в границах ООПТ федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков. С инвесторами будут заключаться соглашения, где пропишут обязательные условия. Например, «проведение мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде». Если инвесторе не выполнят правила, соглашение расторгнут.

«Предусмотрено обязательное согласование плана рекреационной деятельности нацпарка с главой региона, что важно для учета развития туризма на территории каждого субъекта», — пояснял ранее председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Закон призван заложить единые основы правового регулирования организации туризма в границах заповедников и нацпарков на всей территории страны.

В Севастополе закон об ООПТ обновят

В конце декабря в Законодательное собрание Севастополя был внесен законопроект «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения». Новый документ подготовлен взамен действующего закона №212-ЗС от 2015 года. Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, расположенных на территории Севастополя, а также устанавливает порядок создания ООПТ, их управление и охрану. На данный момент документ имеет статус зарегистрированного. Его автор — депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.