Вскрытые при частичной мобилизации проблемы нужно устранить

Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым довести до конца решение проблем, выявленных после начала частичной мобилизации в вопросах материального обеспечения призванных на военную службу и обеспечения выплат их семьям.

Об этом он заявил 15 марта на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

«Значительный пласт проблем вскрыла проведенная в стране частичная мобилизация, о чем я вас, Владимир Владимирович, недавно информировал», — цитирует генпрокурора ТАСС. По его словам, устранение недостатков велось в круглосуточном режиме — принимались меры для обеспечения призванных на службу вещевым имуществом и боевой экипировкой, а их семей гарантированными законом денежными выплатами и льготами.

«Многие нарушения удалось своевременно пресечь, при нашем участии скорректирована необходимая нормативная база. Но все еще окончательно не решены проблемы, связанные с выплатами через базу "Алушта". С каждым таким случаем мы предметно разбираемся, добиваемся устранения выявленных нарушений», — подчеркнул И.Краснов.

По его словам, необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых региональными властями.

«В целом важно сделать все возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объеме, включая оказание надлежащей медицинской помощи получившим ранения и увечья, их реабилитацию и трудоустройство», — отметил генпрокурор.

Отдельно он поручил территориальным и военным прокурорам с первых дней работы в регионах отделений образованного по поручению президента фонда помощи участникам СВО и их семьям «наладить с ними надлежащий обмен информацией об имеющихся проблемах для их оперативного устранения».