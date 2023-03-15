В психиатрической больнице заработала современная лаборатория

На современном хромато-масс-спектрометре «Маэстро АльфаМС» стоимостью 14 млн рублей будут проводить анализы на наличие наркотиков и психотропных препаратов даже в низких концентрациях.

Исследования проводятся быстро – в среднем результаты специалисты получают уже через сутки с момента поступления анализа в лабораторию, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Исследование биологических материалов проводится у тех, кто поступает на стационарное наркологическое лечение, а также тех, кто уже находится под наблюдением психиатра-нарколога с наркотической зависимостью для подтверждения ремиссии или опровержения результатов медицинских освидетельствований», – рассказал заместитель главного врача Севастопольской психиатрической больницы Александр Пугачев.

В больнице также будут проводиться медосмотры для водителей и граждан, которые хотят получить разрешение на ношение оружия. Раньше подобные анализы проводились только в лаборатории на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы.