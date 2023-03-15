В армии могут появиться новые военно-учетные специальности

Военно-учетные специальности (ВУС): операторы беспилотников и капелланы – должны найти отражение в законодательных документах и в записи в военном билете.

Об этом в ходе пленарного заседания Законодательного собрания 14 марта заявил сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по делам обороны и безопасности Сергей Колбин, отвечая на вопрос депутата Екатерины Бубновой о возможности расширения перечня ВУС.

Он рассказал, что работа в этом направлении уже ведется. Относительно «капелланов» — военных священников на данный момент их положение на передовой зависит от совестливости командиров.

«Этот вопрос должен быть узаконен, тем более, что яркие примеры тому есть, они касаются ряда священников, храмы которых находятся на территории воинских частей или структур того или иного воинского формирования», — уточнил С.Колбин.

Также сенатор отметил, что появление на полях боев специальной военной операции на Украине беспилотников и квадрокоптеров полностью изменило тактику и стратегию ведения боевых действий, поэтому создание новых военно-учетных специальностей — давно назревший вопрос.

— Сейчас работают общественники, они уделяют этому вопросу очень много внимания, учебные центры готовят операторов. Абсолютно согласен, что данные военно-учетные специальности должны найти отражение в законодательных документах и в записи в военном билете. Работа ведется, и я думаю, что о результате вы скоро услышите, —пообещал сенатор.