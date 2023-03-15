Установили памятную доску в честь погибшего участника СВО

24 марта 2022 года большой десантный корабль «Новочеркасск» на мариупольском направлении подвергся ракетной атаке. Из-за этого на корабле произошло возгорание. Матрос Е.Толмачев, рискуя жизнью, пытался спасти ребят, которые находились на шкафуте корабля, но сам погиб, сообщили в пресс-службе СевГУ.

Доску открыли на центральном фасаде здания колледжа под звуки оркестра штаба Черноморского флота. Участие в мероприятии приняли представители флота и городских властей, студенты и педагоги.

Е.Толмачев закончил Морской колледж в 2021 году, после чего поступил на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. Был посмертно награжден орденом Мужества. Ему было всего 19 лет.