Стоимость реставрации предметного плана Панорамы определят после комплексных научных исследований

Во что обойдется реставрация предметного плана Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», станет известно только после проведения комплексных научных исследований.

Об этом сообщил начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько. Он пояснил, что в отличие от здания Панорамы, полотно и предметный план являются музейными предметами Музейного фонда РФ.

Музеем разработана проектно-сметная документация на реставрацию полотна, стоимость работ на данный момент составляет 277 млн рублей. В их состав входит проведение комплексных научных исследований предметного плана и полотна. После завершения исследований будет определена стоимость реставрации предметного плана.

— Поскольку это не объект культурного наследия, научно-проектная документация на полотно не разрабатывается, вместо этого разрабатываются методики реставрации, которые будут определены после проведения комплекса научных исследований. То есть предметный план нужно осмотреть, зафиксировать, взять миколентные пробы на биологические поражения, на живность и т.д. — сказал начальник отдела.

Он также объяснил, что после проведения всех исследований можно будет уточнить методики, в том числе и по полотну.

О том, какая именно организация будет выполнять реставрацию художественного полотна, а также предметного плана Панорамы, пока неизвестно.