«Профессор Водяницкий» ушел в экспедицию

15 марта в Севастополе началась первая в 2023 году экспедиция на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий», сообщила пресс-служба Института биологии южных морей.

В течение 24 суток на борту будут проводить комплексные исследования учёные из пяти ведущих научных учреждений страны: Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН, Морского гидрофизического института РАН, Института природно-технических систем, Института океанологии им.Ширшова РАН и ростовского Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО.

«Научные коллективы планируют продолжить совместные океанографические, гидробиологические, гидрохимические исследования шельфовой зоны Крыма в ранневесенний период года. Специалистам предстоит изучить современный рельеф и геологическое строение морского дна с помощью высокоразрешающего акустического профилографа АП-5 и погружного видеокомплекса «Пирамида» (ИО РАН), провести климатический мониторинг деятельного слоя Черного моря, исследовать трансформацию вод холодного промежуточного слоя, гидролого-гидрохимические и биогеохимические свойства морских вод весной 2023 года», — сообщается на сайте института.

В свою очередь, ученые из Морского гидрофизического института запланировали исследования вертикального распределения скорости течений и пространственных особенностей формирования гидрооптических полей в пределах экономической зоны Российской Федерации.

Ученые из Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН будут решать комплекс задач по оценке состояния морской биоты продуктивных районов моря в начале вегетационного периода года.

В частности, они надеются выявить наиболее продуктивные слои сосредоточения основной биомассы фитопланктона, изучить видовое разнообразие, численности и выживаемость ихтиопланктона в акватории Крыма с целью оценки результативности нереста умеренноводных видов рыб зимой 2022-2023 гг.

Экспедиция проводится в рамках Национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Напомним, что «Профессор Водяницкий» — единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр океанографических, геолого-разведывательных, гидрохимических и гидробиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещено больше десяти научных лабораторий с современным оборудованием, включая сейсмическую аппаратуру, эхолот, метеостанцию, подводную камеру, станцию спутниковой связи и навигации и др.

Нынешняя экспедиция судна — 126-я по счету.