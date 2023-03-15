Проект жилого комплекса ЮГА на Северной стороне отметили международным дипломом

Речь идет о смотре-конкурсе «Дни архитектуры», проводимого в рамках YugBuild – крупнейшей выставке строительной тематики и архитектурных проектов на Юге России.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, жюри оценили комплексный авторский подход при разработке концепции проекта, в которой учтена мировая практика по созданию объектов курортной инфраструктуры премиального уровня. Еще одним плюсом жюри назвали «неоспоримый вклад строительства курортно-рекреационного комплекса в социальное и экономическое развитие Севастополя».

Как уже сообщалось, объем инвестиций составляет 15 миллиардов рублей только на первом этапе.

Предполагается, что в сезон комплекс, который планируется построить на заброшенной территории с недостроями в районе Любимовки, будет принимать более 50 тысяч туристов, что, что позволит создать новые рабочие места и обеспечит пополнение бюджета региона за счет налогов.

Авторы концепции сделали упор на наличие на Северной стороне одного из лучших севастопольских песчаных пляжей.

«... при этом данная часть города не имеет туристической инфраструктуры. ЮГÁ станет новым местом притяжения с объектами социального, культурно-развлекательного, бытового и рекреационного назначения, в свободном доступе для туристов и жителей Города-Героя», – отметил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов, по мнению которого такое масштабное строительство благоприятно скажется на экономическом развитии региона и улучшит его инвестиционную привлекательность.

Разработке концепции курортно-рекреационного комплекса предшествовало масштабное социокультурное исследование, участниками которого стали порядка 700 жителей Севастополя.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня 2022 года подписано соглашение о реализации в Севастополе данного крупного инвест-проекта.

Документ подписали губернатор города Михаил Развожаев, управляющий партнер YUGA Наиль Измайлов и председатель ПСБ Петр Фрадков.

Известно, что первые очереди реализации включают в себя пятизвездочный отель, виллы и 1200 апартаментов бизнес- и премиум-сегмента площадью 100 тысяч кв.м на первой линии уникального песчаного пляжа, который также будет благоустроен и продлен с 500 до 1000 метров.

Комплексный проект квартала ЮГÁ разработан при участии архитекторов бюро Kleinewelt и с учетом мировой практики по созданию курортных комплексов премиального уровня. Апартаменты с широкой панорамой расположились на возвышении, а приватные виллы и отель — ближе к линии прибоя.

Площадь закрытой территории — 9 га. Предполагается возвести 10 корпусов апартаментов, отель на 163 номера, 10 приватных вилл и 10 пентхаусов с обзором 360 градусов.