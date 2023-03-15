Нужен ли Севастополю главный архитектор?

Какова роль главного архитектора в создании современного облика города, нужен ли он на нынешнем этапе и каковы перспективы развития архитектуры и градостроительства в Севастополе — эти вопросы «Севастопольская газета» обсудила с членами Союза архитекторов Севастополя.

С января 2023 года после возвращения в Москву Николая Гордюшина должность главного архитектора в Севастополе опять оказалась вакантной. Поэтому разговор с экспертами в этой области — совсем не праздный. Он начался с обозначения главной задачи архитектора — сделать город красивым, комфортным для проживания и максимально реализующим свои потенциальные возможности. Этим архитекторы отличаются от строителей, для которых важно больше построить и развивать выгодные направления своей отрасли, высказал свое мнение председатель Севастопольского союза архитекторов Сергей Комаров.

Его коллега, член Союза архитекторов Наталья Безнос углубилась в историю, напомнив про послевоенное возрождение города по утвержденному в 1946 году генеральному плану, работа над которым началась в 1943 году, когда Севастополь еще был под немецкой оккупацией. Восстановление города велось всей страной, но в едином архитектурном стиле «сталинский ампир». В середине 50-х годов началась борьба с «архитектурными излишествами» и переход к индустриальным методам строительства. В результате с фасадов зданий сначала исчезли скульптуры, затем лепнина, потом упразднили портики, ниши, эркеры и иные архитектурные ненужности. В результате архитекторы оказались в полном подчинении у строителей, что продолжается и по сей день.

— Архитектор в переводе с греческого означает «главный строитель». У нас же получилось так, что строитель встал над творцом, да и сам творец воспринял роль исполнителя, отказавшись от первоначальной глобальной задачи, — вступил в разговор архитектор Дмитрий Фуклев.

Все трое вспомнили, что в прежние времена были обозначены четкие критерии назначения главного архитектора, который назначался на должность по рекомендации Союза архитекторов. Тем самым, кроме наличия высоких профессиональных качеств и организаторских способностей, подчеркивалась важность его взаимодействия с архитектурным сообществом.

Сегодня, согласно Федеральному закону «Об архитектурной деятельности в РФ» (Глава VI, статья 22, п.4): «...главный архитектор города возглавляет органы, ведающие вопросами архитектуры и градостроительства, его кандидатура отбирается на конкурсной основе и утверждается соответствующим органом исполнительной власти».

Исходя из севастопольского опыта, такие конкурсы проводятся достаточно формально, как правило, под заранее согласованного кандидата, а голос присутствующего в конкурсной комиссии представителя Союза архитекторов по сути ничего не решает.

— За последние восемь лет в нашем городе исполняли обязанности главного архитектора восемь чиновников, — продолжил Д.Фуклев. — Все люди приезжие, города практически не знающие, а некоторые из них вообще без архитектурного образования! При этом назначенные чиновники не особо стремились к взаимодействию с местными архитекторами (исключая, разве что, Марину Ракову). Возможно, они все были назначены, чтобы проводить, в первую очередь, чьи-то, а не городские интересы?

— Пять лет назад у нас еще была надежда: мы остановили недоделанный генплан, который не содержал необходимого социально-экономического развития, предполагающего возможность создания благоприятной среды для жизни и деятельности севастопольцев, — пояснила Н.Безнос.

Реагируя на неприятие того генплана населением, администрация превратила общение с горожанами в откровенный фарс, найдя способ обходить закон, формализовав, а фактически обнулив публичные слушания. Это привело к тому, что любые крупные планировочные проекты, сделанные за последнее время, принимаются без реального обсуждения и, соответственно, оценки.

В ущерб жителям

В качестве примера наши собеседники привели самые крупные и громкие проекты: мыс Хрустальный и Новый Херсонес.

Н.Безнос считает возмутительно неверным врезание в сложившийся жилой квартал построек Нового Херсонеса. Сегодня там выполнена перепланировка локального участка территории без учета интересов местных жителей.

Вместо тихого района они получают транспортно насыщенный квартал, тесный и шумный.

— Условия жизни живущих там людей ухудшили, не сделав для них ничего, — считает Н.Безнос.

Проект культурно-исторического кластера на мысе Хрустальный Н.Безнос и вовсе назвала неуместным. По ее мнению, этот проект был бы хорош, к примеру, в районе 7-го километра, равнодоступного со всех районов города. А проходящая там железная дорога связывала бы «культурный кластер» и с другими населенными пунктами западной части Крыма.

Вместо этого был выбран мыс Хрустальный без учета существующей транспортной логистики, природного и городского ландшафта, архитектурных и исторических традиций и Федерального закона №73-ФЗ (проект границ исторического поселения Севастополя), что понижает эстетический облик исторического центра Севастополя.

— Там нет ни одной дороги городского или даже районного значения для организации движения общественного транспорта, и без сноса существующего жилья их сделать невозможно. Но даже при этом излишней транспортной нагрузки на исторический центр избежать не удастся, что, опять же, понижает качество жизни горожан. Этот проект можно расценивать как каприз людей, которые просто хотят жить в центре города, у моря. Разумеется, это будут не севастопольцы, — убеждена Н.Безнос.

Интересы города, а не карьеры

Деятельность главного архитектора не должна наносить городу ущерб, уверен Д.Фуклев. По его мнению, то, что создается в Севастополе, должно быть основано на универсальной формуле древнеримского теоретика архитектуры Витрувия: архитектура = польза + прочность + красота. И проектировать город необходимо здесь, на месте, привлекая лучших специалистов из других городов и регионов, а не на расстоянии тысяч километров от него. Именно так восстанавливался послевоенный Севастополь. И при таком подходе важнейшим элементом работы архитекторов-проектировщиков может стать общение с местными специалистами и жителями города.

— Так в свое время шла современная реконструкция центра Тбилиси, тогда архитектурно-художественные мастерские работали прямо на улицах. Это было открытое действо, в которое был вовлечен весь город и которое выразилось в блестящем результате. И всем этим творческим процессом руководил главный архитектор города, — напомнил Д.Фуклев.

Нужен профессиональный Градсовет

Так считает С.Комаров. По его словам, состав Градсовета должен включать не менее 51% профессиональных архитекторов, что предусмотрено Законом об архитектурной деятельности. Сейчас же из 26 членов Градсовета только три являются профессиональными архитекторами.

По мнению членов Союза архитекторов, деятельность этих троих нивелирована, они фактически лишены права как-то влиять на принятие решений.

— Проблема в том, что председателя Градсовета окружают чиновники, а не специалисты в области архитектуры, способные привнести что-то полезное, — добавил С.Комаров.

По мнению Д.Фуклева, активизация в последнее время жилищной застройки объясняется исключительно коммерческим спросом на жилье в южном приморском регионе, а роль архитектора при этом превратилась в обслуживание такого запроса.

Масштаб комфортности

— Я определила формулу, которая объясняет привлекательность Севастополя. Это удачное совпадение трех факторов: масштаба ландшафта с невысокими холмами и мелко изрезанным берегом, масштаба застройки, сочетающей невысокую застройку и ширину улиц, и масштаба человеческого восприятия. Всё вместе дает ощущение комфорта. Именно поэтому так возмущает сегодняшняя застройка мыса Хрустальный.

— Меня всегда впечатляло пространственное решение нашей Большой Морской, других улиц и площадей вокруг Центрального городского холма. Принятое здесь соотношение высоты зданий, ширины улиц и тротуаров, открытых и внутридворовых пространств, основанное на глубоком знании законов архитектуры, гармонично вписано в природное окружение, — дополнил Д.Фуклев.

Форма без содержания

Севастопольские архитекторы считают непреложным сохранение городом градообразующих объектов. По их мнению, город — это не просто жилые дома. Суть и смысл любого города состоит в единстве его формы и содержания, а нынешние градоустроители пытаются оставить только форму.

— Для кого строится этот новый город? Для тех, кто купит жилье и будет сдавать его внаем в сезон? Кто будет здесь жить, если в городе негде работать, — негодуют архитекторы.

Архитектура намечает будущее

В этом суть профессии. Вначале — замысел, потом проект и его последующее воплощение. При этом развитие архитектуры города должно происходить с максимальным сохранением ценной исторической и природной среды.

— Конечно, современные требования и условия жизни со временем меняются. Но в любом случае побеждают уют и комфорт, что на самом деле включает целый комплекс решений, определяющих качество городской среды. Я имею ввиду грамотно встроенные в ткань города социальные объекты, транспортные связи, исключающие нарастающие пробки, продуманную систему озеленения и благоустройства.

В городе должен быть некий стратегический орган, осуществляющий общее кураторство процесса застройки городской территории в рамках единой стратегии, выработанной генеральным планом. Очевидно, что таким органом мог бы стать Департамент архитектуры и градостроительства во главе с его руководителем — главным архитектором города.