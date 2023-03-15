Март — кошачий месяц

Все владельцы кошачьих питомников города считают, что именно их животные самые ласковые и дружелюбные.

В Севастополе есть несколько питомников, которые имеют международные сертификаты. Самыми популярными все еще остаются кошки шотландской и британской пород. Чуть реже покупают абиссинцев, бенгалов и мейн-кунов, но они и стоят дороже. А вот более редкие породы в Севастополе найти сложнее.

Самые популярные

У владелицы питомника шотландских кошек «ТаксиМурМур» Анны Шахуновой живет 13 котов. Правда, их пришлось расселить по разным домам. По словам заводчицы, все ее питомцы — очень ласковые и дружелюбные, но каждый требует к себе индивидуального внимания.

«Покупают шотландцев очень охотно. Они ведь просто неотразимы. В моде котята серебряных и золотых окрасов. Буквально сейчас приходили покупатели, зарезервировали котенка — ему еще всего месяц, нужно подрасти. Жаль, что сейчас у нас не проводятся выставки — последняя проходила два года назад. Почему-то владельцы крупных супермаркетов не спешат предоставлять помещение. Ближайшие мероприятия у нас будут в Симферополе и Краснодаре», — рассказала заводчик.

Вообще считается, что шотландцы — это любопытные, немстительные животные. Они настойчивы, добиваются своего и не любят сидеть на руках. Правда, по словам А.Шахуновой, у всех ее кошек — разный характер. Впрочем, как и у людей.

Владелица питомника «Золотое сердце» Анжелика В. разводит абиссинских кошек и «домашних леопардов» — бенгалов. Она также уверена, что коты ее пород — самые лучшие. Впрочем, так считает каждый заводчик. По ее словам, каждый месяц у нее продается около четырех-пяти котят. Очень часто их покупают семьи из других регионов.

«Абиссинцы и бенгалы очень ласковые, а бенгалы еще и более разговорчивые. Первая моя бенгалка была довольно своенравной, но за 13 лет существования моего питомника мне удалось вывести более покладистых, ласковых котят», — говорит Анжелика.

Вообще настоящие заводчики постоянно обучаются фелинологии, проходят всевозможные курсы и сами отлично начинают разбираться в ветеринарии. Например, А.Шахуновой недавно удалось вывести шотландца с яркими зелеными глазами. По ее словам, к вопросу разведения серьезные питомники относятся очень ответственно — к племенной работе не допускаются агрессивные коты или с какими-либо дефектами.

Считается, что абиссинцы любознательны, чувствуют настроение хозяина и очень активны. Эти гибкие, мускулистые животные воплощают в себе ловкость и изящество. У них длинные, тонкие лапы и хвост. Клиновидную голову украшают непропорционально большие уши и раскосые миндалевидные глаза. Впрочем, бенгальские кошки, похожие на маленьких леопардов, им в красоте не уступают. К тому же животные эмоциональны — с ними нужно обязательно разговаривать, иначе заскучают.

Стоимость котят этих трех пород оценивается по-разному. На одном популярном сайте можно найти породистых шотландцев за 6,5 тысячи рублей, а вот абиссинцы и бенгалы обойдутся дороже — от 35 тысяч рублей.

Когда-то в Севастополе был настоящий пик моды на мейн-кунов. Это крупные коты с массивной пушистой головой, длинными усами и широкими ушами с кисточками на кончиках. Хвост у них длинный и очень пушистый, а окрасы самые разнообразные: однотонные, пятнистые, тигровые и дымчатые. Вес может достигать 12 кг.

Сейчас питомников, которые разводят мейн-кунов, в Севастополе стало меньше. По словам бывшей владелицы одного из них, спрос на мейн-кунов сократился. Да и выставки в городе проводятся редко. Тем не менее, по мнению женщины, это самая лучшая порода.

«У меня сейчас живет шесть таких кошек, и они прекрасно ладят между собой. Но содержание питомника — это огромная ответственность, требует много сил и денег», — говорит Ирина.

Впрочем, в Севастополе все еще есть заводчики, которые занимаются разведением этой породы. Стоят котята от 10 тысяч рублей. Кстати, владельцы питомников, несмотря на политическую обстановку, все еще имеют возможность получать международные сертификаты, в том числе, которые оформляют в Германии.

«Заводчики всего мира дружат между собой», — говорит А.Шахунова.

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Кудрявый корниш-рекс

Корниш-рексов в Севастополе тоже найти непросто. Придется постараться или, например, связаться с питомником из Ставрополья. У них кучерявая шерстка, напоминающая на ощупь бархатную ткань, которая скрывает крепкую мускулатуру и прочный костяк, в то время как острые когти и зубы готовы к схватке с обидчиком. Коты весят от 4 до 5 кг, в то время как кошки — от 3 до 4 кг. Раскосые глаза. Окрас корниш-рекса может быть абсолютно любым как по типу поинтов, так и по основному цвету. Крупнейшие фелинологические организации официально зарегистрировали корниш-рексов в 1983 году.

«Барашек» лаперм

Любителям кудрявых кошек обязательно понравится кошка породы лаперм. Это кошки с кучерявым мехом, заостренной мордочкой и ласковым характером. Фелинологи относят эту породу к самым коммуникабельным и дружелюбным. Породу можно увидеть на выставках, однако в обычной жизни она встречается крайне редко.

Коротконогий манчкин

Относится к молодым породам коротконогих кошек. Эта такса в мире кошек — игривое, ласковое и дружелюбное создание. Манчкины подвижны и любознательны, часто становятся на задние лапы. Легко уживаются в большой семье, ладят с другими питомцами и детьми. Нетребовательны в уходе. Склонны к ожирению. Средний вес кошек колеблется от 2,2 до 4 килограммов.

Манчкин реально смотрит на жизнь и не сетует на ее испытания, уверен в себе и своих силах, добродушен, любопытен. Отличается поистине собачьей преданностью хозяину, но имеет собственный характер, способен постоять за себя. Котенка можно купить примерно от 13 до 100 тысяч рублей, например, в Краснодаре.

Лысеющий ликой

Судя по всему, именно Краснодар является столицей Юга России в плане кошачьих питомников редких пород. Там даже есть кошки породы ликой, которых продают дороже 100 тысяч рублей!

Эта порода кошек появилась в 2010 году. Ликой — плод естественной мутации. Почти одновременно котята-мутанты родились в американских штатах Вирджиния и Теннесси. Необычных котят заметили в Калифорнийском университете. Вокруг глаз и носа растительность у котов отсутствует полностью. В сезон линьки проплешины на теле могут разрастаться, приводя к полному облысению. Однако шерсть отрастает вновь.