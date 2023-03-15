Гендиректор «УК» предстанет перед судом за взятку автомобилем

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Управляющая компания» Севастополя. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — более трех миллионов рублей.

В июне 2019 года директор «УК» помог знакомому заключить на длительный срок договор на выполнение уборки придомовой территории и подъездов в многоквартирных домах. Сумма договора составляла более 94 млн рублей. С Советом директоров управляющей компании это решение не было согласовано, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«За это перед заключением договора руководителю управляющей компании был передан в качестве взятки автомобиль марки «Porsche Cayenne Turbo» стоимостью свыше 2,9 млн рублей. Кроме того, в дальнейшем он должен был получить от подрядчика 5 % от суммы всех принятых работ. В апреле 2022 года, согласно достигнутой договоренности, на счет обвиняемого переведена часть указанных средств в размере 50 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.

Бывшего гендиректора компании задержали в апреле прошлого года. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. На его банковские счета и два объекта недвижимости также наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.



