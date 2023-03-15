Фотовыставку о Крымской весне откроют в Москве

Фотовыставку «Крымская весна. 9 лет мы вместе» откроют на Никитском бульваре в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Основными экспонатами выставки станут фотографии, посвященные событиям Крымской весны. Посетителям также будет интересно узнать об инфраструктурных объектах, возведенных после 2014 года и снимки, на которых запечатлены культурные и архитектурные достопримечательности Крыма.

Сообщается, что в церемонии примут участие глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, зампредседателя Совета министров Крым— постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Константин Бахарев, а также руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Открытие запланировано на 20 марта в 15.00, посетить выставку можно будет до 2 апреля.