Долгострои сдадут к 9-й годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией

Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено в прямом эфире, отвечая на вопросы севастопольцев.

— Мы планируем запустить рабочее движение по инкерманскому путепроводу к 18 марта. На сегодняшний день работы находятся на финишной прямой. Буквально на днях подрядчик положил верхние слои асфальтобетона. После этого останется ряд работ, которые необходимо будет произвести: устройство откосов, благоустройство прилегающей территории и работы, связанные с водоотведением. К майским праздникам они будут полностью завершены, — в очередной раз заверил П.Иено.

К праздничной дате он также пообещал сдать два детских сада на ул.Героев Бреста и ул.Верещагина на 5-м км и два физкультурно-оздоровительных комплекса в с.Верхнесадовое и п.Кача.

Кроме этого, П.Иено похвастался, что из запланированных на этот год 118 объектов дорожного строительства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сегодняшний день 54 объекта уже построены и приведены в нормативное состояние.