Дистанционные мошенники за сутки обманули трех пенсионерок

Дистанционные мошенники только за последние сутки украли у севастопольцев 850 тысяч рублей. Жертвами аферистов стали три пожилые жительницы Ленинского района.

«От указанной мошеннической схемы пострадали три пенсионерки 1940, 1932 и 1933 годов рождения. Отметим, что пострадавшие знали о данном виде мошенничества, но, застигнутые неожиданным звонком незнакомцев, выполнили требования аферистов, лишившись своих сбережений», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Злоумышленники сообщили, что их близкие попали в ДТП и убедили передать им деньги через курьера. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция Севастополя в очередной раз напомила, что при поступлении подобных звонков следует сохранять спокойствие и рассудительность. Нельзя доверять словам незнакомцев, даже если он обращается по имени и отчеству, а также знает о наличии у ваших родственников транспортного средства. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не требуют передачи денег под предлогом откупа от ответственности.

Курьеров задерживают

Вчера, 14 марта, севастопольские полицейские сообщили о задержании еще одного курьера, который помогал дистанционным мошенникам. Злоумышленником оказался 18-летний студент третьего курса одного из техникумов Симферополя.

Молодой человек рассказал, что в одной из социальных сетей обнаружил объявление о быстром и легком заработке. В переписке он связался с анонимным куратором, предоставил ему свои паспортные данные и согласился сотрудничать. Затем, согласно полученным указаниям, подозреваемый отправился рейсовым автобусом в Севастополь, где посещал адреса, которые ему сообщали кураторы, и забирал деньги у пожилых женщин.

В результате пятерым жителям Севастополя и Симферополя причинен ущерб на сумму около 1,5 миллионов рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы. Фигурант находится под стражей.