Частные рекламные конструкции включены в общегородскую схему

Таким образом департамент архитектуры и градостроительства ответил на информационный запрос «Севастопольской газеты» о количестве мест, отведенных на территории Севастополя в 2023 году под частные рекламные конструкции, условиях их предоставления и возможном изменении количества, по сравнению с прошлым годом.

С конструкций всех форм собственности департамент за год рассчитывает выручить не менее 7 млн рублей.

Согласно предоставленной информации, департамент руководствуется Федеральным законом от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не выделяя в отдельную категорию места для установки рекламных конструкций, находящихся в частной собственности.

Из пояснений также следует, что установка рекламных конструкций осуществляется на основании договора, заключаемого с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции осуществляется на основе торгов, проводимых департаментом,

осуществляющим на территории города Севастополя полномочия в сфере

наружной рекламы, в отношении мест, включенных в схему размещения

рекламных конструкций», – сообщили в департаменте.

Уменьшение количества мест размещения по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 240 мест (с 350 до 110) в департаменте объяснили

реализацией на территории города множества инфраструктурных проектов, в том числе строительством восьмого и девятого этапов трассы «Таврида», реконструкцией Камышовского шоссе, моста через суходол на проспекте Гагарина, реконструкцией развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, капитальным ремонтом улицы Отрадная.

«Большая часть мест, включенных в схему, по результатам вынесения координат в натуру, оказалась расположена в непосредственной близости от проезжей части автомобильных дорог, что сделало невозможным их продажу с торгов, в связи с чем, в период 2022 года аукцион не проводился, в связи с чем денежные средства от его проведения в бюджет города Севастополя не поступали, а в схему были подготовлены изменения", – говорится в ответе.

В департаменте также напомнили, что контролем за содержанием рекламных изображений, размещаемых на рекламных конструкциях, в соответствии с нормами статьи 33 Закона «О рекламе», занимается Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные органы.