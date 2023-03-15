Американский беспилотник упал в Черное море

К юго-западу от Крыма в результате инцидента с американским разведывательным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 и двумя истребителями ВКС России беспилотник потерпел крушение.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы РФ. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя. В результате резкого маневрирования примерно в 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, говорится в сообщении Минобороны России.

Собирал разведданные

Власти Соединенных Штатов выразили протест из-за действий во время инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с данным инцидентом.

«Американская сторона выразила протест в связи с — как они сказали — «непрофессиональными действиями российской стороны», — цитирует ТАСС главу российского диппредставительства.

А.Антонов заявил, что беспилотники США собирают данные, которые Киев использует для ударов по РФ.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — отмечается в комментарии дипломата. Как напомнил А.Антонов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские аппараты совершают подобного рода полеты на ежедневной основе.

«Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории», — указал посол.

Пентагон подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник США выполнял разведывательную миссию, но не уточнил, нес ли тот оружие.

Аппарат MQ-9 поднялся в воздух с авиабазы на территории Румынии утром 14 марта и осуществлял разведывательную миссию в 120 км к юго-западу от Крыма. Обычно подобные разведывательные миссии длятся 9-10 часов.