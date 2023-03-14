Весеннее компенсационное озеленение началось

Всего планируют высадить около трех сотен деревьев и пяти тысяч кустарников.

О старте озеленительных работ в социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе начался сезон компенсационного озеленения. Первый объект в этом году — улица Генерала Хрюкина, здесь высадили 350 кустарников и более 20 деревьев, гидропосевом создается газон из засухоустойчивых трав площадью около 2000 квадратных метров», — написал губернатор.

Он также отметил, что подрядчики должны обеспечить не только уход за растениями, но и добиться приживаемости саженцев. «Если деревья не смогут адаптироваться, то по гарантии они высадят новые», — пообещал М.Развожаев.

Всего за сезон планируется озеленить 14 объектов на улицах Льва Толстого, Коммунистической, Рабочей, Багрия, Дмитрия Ульянова, участки по проспекту Генерала Острякова, сквер на улице Косарева: там высадят более 270 деревьев и около 5000 кустарников. Кроме этого, часть средств направят на разработку проектов компенсационного озеленения для четырех социальных объектов.