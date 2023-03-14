Сведения о доходах и имуществе депутатов избирателям станут недоступны

Депутаты в двух чтениях приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя в сфере противодействия коррупции».

Законопроект в Законодательном собрании 14 марта представил и.о. прокурора Севастополя Дмитрий Теллин.

Проект закона состоит из шести статей, каждая из которых вносит изменения в действующие законы Севастополя: о выборах депутатов Законодательного собрания; о государственных должностях Севастополя; о противодействии коррупции; о выборах губернатора Севастополя; о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проведения в отношении указанных лиц проверок в целях противодействия коррупции»; шестая статья определяет порядок вступления в силу внесенного проекта закона.

«Принятие данного законопроекта необходимо для приведения законодательства региона в соответствие с федеральным законодательством», --– объяснил Д.Теллин.

Заместитель председателя заксобрания Василий Пархоменко обратил внимание на одну из поправок, которая, по его мнению, может вызвать широкий общественный резонанс.

— Речь идет о не разглашении публичной информации о доходах и недвижимости депутатов, сообщил В.Пархоменко. — Соответствующая поправка вносится и в наше законодательство. Не буду комментировать правильно это или неправильно. Но скажите, если депутат хотел бы довести до своих избирателей сведения о своих доходах и имущественном положении, он имеет право это сделать? Или согласно внесенных поправок он попадает под соответствующую статью о разглашении государственной тайны или под пункт об информации, имеющей ограниченный доступ, — поинтересовался парламентарий.

К сожалению, исполняющий обязанности прокурора города ответить на поставленный вопрос не смог и пообещал тему изучить и дать ответ в письменном виде.

29 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции.

Согласно указу с 1 марта 2023 года перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. В открытом доступе будет выкладываться лишь информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения.

Декларации о доходах и имуществе законодатели должны будут подать до 1 апреля в специальные комиссии законодательного органа власти.