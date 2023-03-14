Студенты похитили мужчину и возили его в багажнике автомобиля

«В ночь на 13 марта текущего года молодые люди в возрасте 19-22 лет близ букмекерской конторы по проспекту Юрия Гагарина насильно усадили в автомобиль «Киа Рио» своего знакомого, который, играя на ставках, задолжал им 250 тысяч рублей. С целью возврата денег, а сумму долга сообщники теперь подняли до 500 тысяч, потерпевшего избили и возили по городу в багажнике машины», — сообщили в ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Этого студентам показалось мало. Уже утром они привезли мужчину в микрофинансовую организацию, чтобы тот взял кредит для возврата долга. Мужчине удалось отправить супруге сообщение с геолокацией, после чего его освободили сотрудники полиции.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю уточнили, что 32-летний севастополец зарабатывал себе на жизнь букмекерскими ставками. Студентам он пообещал обеспечить крупный выигрыш, но ставка не сработала. А расписку на возврат полмиллиона рублей его заставили написать после избиения и угроз.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.