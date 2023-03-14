Строил дом и снес античную усадьбу

Мужчина начал строить дом на своем дачном участке, где также располагался объект культурного наследия федерального значения «Усадьба с винодельней». Объект датируется 4 в. до н.э. – 1 в. н.э., представляет историко-культурную ценность и включен в федеральный реестр, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«Установлено, что местный житель 1978 г.р. на арендованном им у города Севастополя и в дальнейшем приобретенном в собственность земельном участке организовал проведение земляных и строительных работ по возведению жилого дома в границах выявленного объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» (Монастырская балка, северо-восточный склон), уничтожив сопутствующий ему культурный слой, содержащий уникальную историческую информацию», — говорится в сообщении.

Специалисты ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» подготовили заключение, согласно которому действия местного жителя повлекли частичное уничтожение объекта культурного наследия и причинили ему невосполнимый ущерб. В результате было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Мужчина был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предупреждали

Отдельный вопрос, как территория выявленного и охраняемого археологического объекта оказалась в границах дачного участка, и даже не одного!

Как объясняют в Севнаследии, собственники земельного участка «были уведомлены о необходимости соблюдать установленные федеральным законодательством требования к содержанию и использованию объекта археологического наследия, в том числе соблюдать предусмотренный федеральным законодательством особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия».