Президент проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с РФ

Накануне годовщины воссоединения Крыма с РФ, которая будет отмечаться 18 марта, Президент России Владимир Путин проведет субстантивное совещание. У него запланированы мероприятия и в саму праздничную дату, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет по видеоконференции накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]. Тоже по видеоконференции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как пояснил представитель Кремля, в Крыму будет открываться «достаточно важный объект — культурный, исторический». «И как раз в связи с этим открытием у президента будет видеоконференция», — добавил он.

Д.Песков отметил, что в целом у президента нынешняя неделя будет очень насыщенная. Он не стал анонсировать все предстоящие мероприятия, сообщив лишь, что на этой неделе будут еще международные контакты.