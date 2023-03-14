На площади Восставших зачем-то устанавливают название города

О сроках ремонта сквера сказано уже немало. Вместо обещаний завершить его в декабре 2022 года, стройка продолжилась и в марте 2023-го.

Попытки оценить нынешний этап реконструкции взглядом из-за забора, как правило, не дают ясной картины — ощущение, что стройка в самом разгаре, и в ближайший месяц-два завершить ее не удастся. С этим севастопольцы уже было смирились: мол, когда доделают, тогда и доделают. Тем более, что мало кто теперь уже помнит, как выглядел изначальный проект реконструкции, который вроде бы даже обсуждался с общественностью.

По факту оказалось, что все выглядит несколько иначе, вернее сказать, совсем не так, как согласовала та самая общественность. Например, не было в проекте объездной клумбы никаких «железных осьминогов», которые сейчас там зачем-то там установили. И уж точно не было на подъеме со Стрелецкого спуска надписи «Севастополь».

— Зачем здесь эта надпись? Это же центр города, в этом месте не нужна никакая геолокация. Да и выглядит это как-то, извините, по-колхозному. Не понимаю, зачем нужно портить площадь, — поделился с «Севастопольской газетой» житель города Константин.

Действительно, совершенно непонятно, зачем площадь Восставших перегружают непонятным и откровенно ненужным декором, кардинально и, увы, не лучшим образом меняющим ее первоначальный вид и предназначение.

Напомним, что облик площади Восставших сформирован в 70-х годах 20 века.

По генеральному плану площадь Восставших должна была стать одной из центральных. В книге севастопольского архитектора Евгения Веникеева «Архитектура Севастополя» говорится о том, что выгодное положение площади на возвышенности делает ее застройку более ответственной.

«Ансамбль площади далеко не завершен — предстоит еще приспособить ее для мощного потока машин. Здесь есть и свободное пространство — одно из важных условий для воплощение творческой мысли архитекторов», — писал в 1983 году Е.Веникеев.

Остается только сожалеть, что спустя ровно 40 лет архитектурная мысль оказалась столь банальной.