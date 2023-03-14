На модернизацию коммунальной инфраструктуры Севастополя выделят полмиллиарда рублей

Фонд развития территорий выделяет на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в Севастополе 547,8 млн рублей, из них на 2023 год — 126,4 млн, на 2024 год — 421,4 млн. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Таков итог его встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. В ходе встречи речь также шла об объектах, которые Севастополь планирует включить в программу, в частности, о ремонте ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Еще одной темой обсуждения стали проблемные объекты госпрограммы.

«Чтобы можно было продолжить работы по БСМП и многопрофильному лечебно-диагностическому корпусу онкологического диспансера, нам нужно вынести на рассмотрение Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ возможность изменения смет, в связи с удорожанием проектов. Сметы в настоящее время прошли государственную экспертизу. По психоневрологическому интернату нужно решение правительственной комиссии о корректировке самого проекта», — написал глава города.

В качестве пояснения губернатор сообщил, что проектно-сметная документация по объекту была разработана в 2017 году и предусматривала строительство стандартного социально-медицинского учреждения коридорного типа. Однако с января 2021 года заработали новые санитарные правила, которые обозначили задачу построить учреждение, в котором было бы возможно организовать проживание. приближенное к домашним условиям. Последнее требует корректировки проектно-сметной документации и увеличения площади объекта.