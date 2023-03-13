Выставку в библиотеке посвятили Русской весне

В Центральной библиотеке имени Льва Толстого в преддверии девятой годовщины Русской весны организовали фотовыставку «Мы вместе», посвященную событиям, происходившим в Крыму и в Севастополе весной 2014 года.

Фотовыставка стала результатом совместных усилий библиотеки и Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Ее автор — сотрудник музея Ирина Никитина — собрала наиболее знаковые фотографии, отражающие хронику тех дней. Фотоснимки разместили на стендах, которые расположили в зале абонемента.

Основными слушателями лекции стали пришедшие на открытие фотовыставки студенты двух севастопольских колледжей.

Ставшие уже историческими фотографии дополнили лекцией-экскурсией, которую провела сама И.Никитина, рассказав, как это было и поделившись личными воспоминаниями.

— Вход на выставку свободен для всех желающих до 20 марта. Ее смогут посетить читатели библиотеки, гости города, жители Севастополя, — рассказала заведующая отделом спецпроектов и культурных программ библиотеки Виолетта Дульская.

Частью общей экспозиции стала подборка книг, посвященных также событиям первой и второй оборон города.

Среди изданий, посвященной новейшей истории, — написанная в 2017 году книга «Севастополь смог» Ивана Ермакова, а также фотолетопись 2015 года издания.