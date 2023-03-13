Учиться тушить лесные пожары будут вместе с военными

«С 13 по 16 марта подразделения Черноморского флота Российской Федерации совместно с силами севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводят тренировки с практической отработкой навыков по тушению лесных и ландшафтных пожаров на территории города Севастополя», – об этом 13 марта сообщила пресс-служба правительства города.

При этом горожан призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Напомним, что 9 марта в главном управлении МЧС России по Севастополю прошла штабная тренировка, посвящённая отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.