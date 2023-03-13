Убийца девушки осужден на 12 лет

Суд вынес приговор 42-летнему севастопольцу, который весной прошлого года убил молодую девушку и спрятал ее тело в колодце. Он отправится в колонию строгого режима на 12 лет.

«В первых числах апреля 2022 года в правоохранительные органы поступила информация о безвестном исчезновении 24-летней девушки: ее родственники сообщили, что жительница Севастополя, работающая в кофейне, ушла 30 марта из дома по проспекту Победы на работу. Домой она не возвращалась и на связь не выходила. Все это время велась работа по розыску девушки, отрабатывались различные версии ее исчезновения», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Позже по подозрению в убийстве был задержан строитель, который ранее был судим за разбой. С девушкой он познакомился в социальной сети. В прокуратуре Севастополя уточнили, что трагическая встреча произошла в частном доме садового товарищества «Золотая балка». В этом доме преступник делал ремонт. Между новыми знакомыми завязалась ссора, в ходе которой мужчина задушил спутницу шнурком от одежды и спустил тело в колодец, завалив его строительным мусором.

«Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в емкость, расположенную на территории домовладения, закрыл люком и разместил на нем строительные материалы, с которыми продолжал работать в последующие дни», — рассказали в прокуратуре.

Чтобы установить преступника, следователи провели множество экспертиз. После того, как мужчину задержали, он признал свою вину. 13 марта Балаклавский районный суд с учетом неотбытого наказания за совершение разбоя назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.