Студенты отправятся в экспедицию на Лавандовое поле

Проект СевГУ «Крымская палитра» победил в конкурсе студенческих экспедиций в рамках программы «Открываем Россию заново». Участники экспедиции изучат влияние турпотока на Лавандовое поле и озеро Сасык-Сиваш.

Команда экспедиции посетит несколько районов республики и займется оценкой влияния туристического потока на уникальные объекты Крыма – гору Манул, озеро Девичье, Лавандовое поле и озеро Сасык-Сиваш. Кроме того, будут найдены на важные вопросы: как отдых туристов сказывается на экосистемах Крыма и как совместить сохранение экобаланса уникальных природных объектов и популяризацию ответственного туризма, рассказали в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Кроме того, победителем первого этапа стал проект «Архитектурная экспедиция в Байдарскую долину». Представила его общественная организация «Улица детства». Организация зарегистрирована в Перми, но филиалы созданы уже и в Крыму.

В эту экспедицию отправятся студенты-архитекторы. Они займутся исследованием территории, чтобы в дальнейшем создать стратегию развития «с учетом интересов местного сообщества и сохранить уникальные экосистемы».

Студенческие экспедиции пройдут с апреля по июль 2023 года в 41 регионе. И впервые – в Крыму и Севастополе. Всего на первом этапе конкурсного отбора победителями были признаны 17 вузов и 23 организации, представившие экспертам в общей сложности 47 заявок. Всем проектам будет оказана финансовая поддержка.

Межуниверситетская программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново" реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие». Подать заявку на участие могут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты. Возраст участников – от 18 до 35 лет.