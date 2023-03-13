Старшеклассников познакомили с профессией будущего

Профессия инженера мобильной сети – достаточно молодая. Ей обучают далеко не в каждом университете. И сейчас в Севастополе таких специалистов немного. Уроки по радиопланированию мы начали для того, чтобы рассказывать подрастающему поколению о том, как строится мобильная сеть, что она из себя представляет. Возможно, кто-то в будущем выберет для себя именно эту сферу деятельности, рассказала директор департамента внутренних и внешних коммуникаций «Миранда-медиа» Виктория Саулова.

Урок провел начальник группы планирования базовых станций транспортной сети «Миранда-медиа» Святослав Внукович. Начал он его с вопросов (например, «Для чего нужны базовые станции?») на которые, впрочем, никто ответить не смог.

Заместитель руководителя департамента цифрового развития Севастополя Татьяна Черноусова на открытии урока отметила, что так как именно сегодняшним старшеклассникам предстоит управлять беспилотным транспортом, обучение нужно начинать с азов. И признала, что в городе на данный момент существует проблемы с мобильной связью. Впрочем, в «Миранда-медиа» планируют их решить в ближайшем будущем: так, в текущем году будет построено еще 252 мобильные станции.